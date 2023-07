Venerdì 7 Luglio JP Pineta di Milano Marittima presenta un Mamacita speciale, vero e proprio cult, tra ritmi black, hip hop, reggaeton, in collaborazione con radio 105, che scalderanno il Pineta; sì perché a Milano Marittima ci sarà La Notte Rosa con agevolazioni speciali alle donne che arriveranno al Pineta entro le 24.00. La Notte Rosa è sicuramente l'evento più celebre della Riviera Romagnola. Viene definita "Il capodanno dell'estate" e nel primo weekend di Luglio tutto il territorio si accende di rosa, simbolo dell'ospitalità e dei sentimenti tipici della Romagna. La festa è il simbolo, anche quest'anno, di uno spirito di positività e allegria e superamento delle crisi. Milano Marittima si colorerà di rosa dal 1 Luglio a domenica 3 dal tramonto all'alba, come anche il Pineta, che ormai è stato consacrato come uno dei locali cult della riviera romagnola.



Durante la serata non mancheranno signature cocktail, preparati dagli esperti bartender di JP Pineta, gustosi appetizer, tra arredi e illuminazione design, in un'atmosfera di charme. ll sabato piu' esclusivo della Riviera, poi, vede solitamente arrivare molti vip, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, pubblico adulto e servizio 5 stelle, come è nello stile del nuovo Pineta firmato JP.



E Sabato 8 Luglio verrà organizzato un bellissimo white party, il primo della stagione. Gradito dress code white per entrare anche se non è obbligatorio per questa festa dedicata all'estate della Riviera Romagnola che torna a risorgere qui al JP Pineta. Se la moda di organizzare white party proviene dagli Stati Uniti e si è diffuso rapidamente anche qui in Italia e negli USA aveva l'aspetto di una semplice tendenza estiva copiata dai vip di Hollywood per far risaltare l'abbronzatura e raccogliere fondi in favore della ricerca contro l'AIDS, al Pineta di Milano Marittima continuerà a essere il simbolo di purezza del divertimento.

