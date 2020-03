Finalmente l'Italia potrebbe approvare una Legge contro l'omotransfobia.

Il testo proposto dal Deputato del Partito Democratico Alessandro Zan - nel caso venga approavato - integrerà la già esistente Legge Mancino che prevede pene per i crimini d'odio e di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi, nazionali e anche di orientamento sessuale e identità di genere.

Un passo in avanti per i diritti dei cittadini LGBT.

Ecco quanto dichiarato dallo stesso promotore della Legge, il deputato Alessandro Zan:

“Oggi la conferenza dei gruppi parlamentari alla Camera ha deciso che il prossimo 31 marzo inizierà in aula alla Camera la discussione della legge contro l’omotransfobia. Questo significa che questa maggioranza vuole approvare questa legge, che sarà approvata prima alla Camera e poi andrà al Senato. L’iter in commissione giustizia è già iniziato e dovrà concludersi entro il 31 marzo, giorno in cui arriverà in aula. Questa è una legge importante, nei prossimi giorni servirà il sostegno di tutti voi per rendere questo Paese un po’ più civile”.