Thiago Motta è atterrato in Italia, a Malpensa, ed è pronto a iniziare la sua avventura alla Juventus, dopo l'annuncio ufficiale del club bianconero dei giorni scorsi. Nella giornata di domani l'allenatore svolgerà le visite mediche a Torino e inizierà a familiarizzare con l'ambiente in attesa del raduno, previsto per mercoledì prossimo, e per i primi allenamenti, con la squadra che chiaramente non sarà al completo, visti gli impegni a Euro 2024 e in Copa America di alcuni calciatori e del mercato che deve ancora regalare alcune pedine allo stesso Motta.



Il programma dell'estate

Il raduno dei bianconeri, senza i nazionali impegnati tra Europeo e Copa America, è fissato per il 10 luglio. Poi la Juventus si sposterà in Germania per il training camp presso l’Adidas HQ di Herzogenaurach, che si svolgerà dal 20 al 26 luglio. La tournée tedesca della Vecchia Signora si completerà al Max-Morlock Stadion dove la squadra sfiderà proprio i padroni di casa del Norimberga.