La recente visita del segretario di Stato Antony Blinken in Ucraina, è stata accompagnata dall'annuncio di una fornitura di ulteriori armi a Kiev. Il pacchetto di aiuti militari riguarda la difesa aerea e nuove munizioni per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS), oltre ad un numero imprecisato di proiettili di artiglieria da 105 mm. Il pacchetto di aiuti comprende anche proiettili ad uranio impoverito per i carri armati Abrams, che arriveranno in Ucraina nelle prossime settimane. Nessun annuncio, invece, riguardo la fornitura, ventilata, di missili Atacms, che hanno una gittata fino a 300 Km.

In relazione all'andamento della controffensiva, le forze ucraine hanno guadagnato terreno in due settori del fronte, avanzando a sud nell'oblast di Zaporizhzhia e ad est, nel Donetsk, a sud di Bakhmut.

Secondo un recente rapporto dell'Institute for the Study of War (ISW), le forze ucraine stanno ottenendo in quelle aree dei vantaggi tattici, logorando con successo le difese russe.

Basandosi su filmati geolocalizzati e su commenti di militari russi, l'ISW ha affermato che le truppe ucraine sono avanzate fino a nord di Verbove, raggiungendo la periferia nord-occidentale dell'insediamento. Verbove si trova nell'oblast di Zaporizhzhia, a circa 10 chilometri a est del villaggio di Robotyne, recentemente liberato. L'ISW ha anche affermato che le unità controffensive hanno guadagnato terreno anche a sud-ovest di Bakhmut.

Adesso, dopo i nuovi sviluppi, l'intelligence statunitense afferma che esiste una possibilità realistica che l'Ucraina possa sfondare la seconda e la terza linea difensiva della Russia entro la fine dell'anno, anche in considerazione del fatto che tali linee di difesa sono protette da campi minati, ma non nella stessa misura come quelli della prima linea.

E che il fronte meridionale stia diventando critico per Mosca, lo proverebbe l'inizio di trasferimenti dei militari russi spostati in quell'area da altre zone del fronte.

Non solo. Secondo il colonnello Mykola Urshalovych, della Guardia nazionale ucraina, le truppe russe stanno rinforzando le unità che attualmente detengono la linea di difesa nei settori di Berdiansk e Melitopol, entrambe città strategiche nell'oblast di Zaporizhzhia: la prima è un porto che si affaccia sul mar d'Azov, la seconda, al centro della regione, è uno snodo cruciale per il traffico stradale e ferroviario, anche verso la Crimea.