La Città Metropolitana di Messina conferma il proprio impegno nella salvaguardia ambientale dell’area di Capo Peloro e dei laghi di Ganzirri, contesti di elevato pregio naturalistico: in tale ambito sono in fase avanzata gli interventi di riqualificazione dei canali, volti a ripristinarne la piena navigabilità nel rispetto delle normative vigenti, restituendo decoro, funzionalità e valore paesaggistico a un ecosistema delicato, influenzato dalla presenza antropica.

L’operazione, fortemente sostenuta dal Sindaco metropolitano Federico Basile e coordinata dalla Direzione Ambiente, è già stata completata nei canali Catuso e Due Torri, dove si è provveduto alla rimozione dei rifiuti accumulati nei fondali e delle imbarcazioni parzialmente o totalmente sommerse. Analogamente, nel canale Margi è stata effettuata la bonifica delle sponde, attraverso interventi di decespugliatura e risagomatura della vegetazione.

Attualmente, le attività proseguono nei canali Faro e Canale degli Inglesi con l’obiettivo di riaprire il collegamento col mare, ostruito nei giorni scorsi a causa dello scirocco.

Il ripristino garantirà il necessario ricambio idrico con i bacini interni di Ganzirri, fondamentale per la salute dell’ecosistema. Queste azioni si inseriscono in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio, che ne riconosce il significato etno-antropologico, legato a tradizioni locali come la molluschicoltura, e si propone di tutelarne la memoria storica e culturale.