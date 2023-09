Il singolo dell’artista sugli stores digitali e nelle radio

“Follia” è il singolo estratto dall’album “Atlantide” dell’eclettico artista Strategist, sui principali stores digitali e dal 15 settembre nelle radio in promozione nazionale. Il brano dalle forti tinte old school narra di una “follia collettiva” che permea ogni aspetto della realtà, generando solitudine e smarrimento in un mondo alla deriva.

Ascolta Follia

https://open.spotify.com/track/5Ry8pEDEID3feGcCBWbGFK?si=e06083199c584735

Storia dell’artista

Strategist è un rapper e producer italiano dalle influenze Horrorcore e rap dalle venature old school. L’artista è estremamente attivo nel panorama Underground, ed ha condiviso il palco con: Inoky, Canesecco e XVI Religion. Collabora inoltre con vari artisti di fama internazionale con i quali crea una forte connessione. Molti e prolifici i suoi featuring in giro per il mondo: Francia, Russia, Olanda, Inghilterra, USA, collaborando inoltre con artisti del calibro di: Endemic Emerald, Ruste Juxx, Benny Holiday, Skits Vicious e molti altri.

Facebook: https://www.facebook.com/StrategistSound

Instagram: https://www.instagram.com/strategist_1984/