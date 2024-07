Arriva la riconferma del sodalizio tra il giovane atleta Pisano Kevin Cirrone ed il prestigioso Basketball Club Lucca. Dopo la stagione 2022/ 2024 che ha visto Cirrone K. realizzare in regular season nella massima categoria di appartenenza oltre quattrocento punti da sommare ai punti realizzati in categoria superiore, si è giunti finalmente alla firma che lo vedrà vestire i colori biancorossi anche nella prossima stagione in una società che lavora in maniera ottimale nei settori giovanili, valorizzando future promesse come Cirrone già impiegato in categorie Senior sperando che anche nella prossima stagione continui a calcare parquet sempre più importanti.