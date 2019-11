Per partecipare ad un viaggio ad Auschwitz nell'ambito dei viaggi organizzati per il «Treno della Memoria» che ogni anno permette ai giovani italiani di conoscere le atrocità del nazifascismo portandoli a visitare i campi di concentramento, una studentessa di Predappio aveva chiesto i fondi al proprio Comune, 370 euro.

Il sindaco Roberto Canali, eletto a maggio a capo di una lista civica di centrodestra, quei soldi glieli ha negati con questa motivazione: «Finché quei treni non fermeranno anche vicino alle Foibe, ai gulag o al Muro di Berlino la nostra posizione rimane questa. La memoria non può viaggiare a senso unico. Noi siamo i primi a reputare fondamentali i viaggi di istruzione ad Auschwitz, ma, ripeto, vogliamo che anche le altre disgrazie non vengano considerate da meno».

Prima di tutto, l'aspetto più importante della notizia: quella ragazza andrà a visitare Auschwitz. Il viaggio le verrà pagato da un'associazione che fa capo all'opposizione di sinistra del Comune di Predappio.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto "politico e culturale" della vicenda stupisce che il sindaco Canali si sia dimenticato di includere nel suo elenco anche la Cambogia e i luoghi delle stragi perpetrate dai khmer rossi... forse perché, nel caso qualcuno accolga il suo appello, poi possa essere giustificato dal negare un viaggio ad Auschwitz, finché nell'elenco dei viaggi della memoria non venga inclusa anche Phnom Penh. Considerando con chi abbiamo a che fare, non è da ritenere un paradosso.

Infatti, non si riesce a comprendere come sia possibile solo pensare quanto invece dichiarato da Canali, non solo perché per lui, in relazione alle molte tragedie della storia, ci sarebbe una scala di valori a cui associare un do ut des in funzione di chi ne sia il responsabile, ma anche per il fatto di esserne così convinto da dichiararlo pubblicamente. Ed ancor più agghiacciante è che tale "posizione" è sicuramente condivisa da molti italiani.

Ma in fondo, perché stupirsene?

Ad ottobre, nelle provincie di Grosseto e di Ascoli i fascisti si sono ritrovati al ristorante (un'abbuffata non si nega neppure a loro) per celebrare sia la marcia su Roma che il capitano di allora - quell'opportunista, delinquente e assassino di Benito Mussolini - che al tempo si faceva chiamare duce.

Poi la commissione voluta dalla senatrice Liliana Segre contro l'odio razziale e l'antisemitismo non votata dalla destra in Parlamento. Infine la scorta alla stessa senatrice per le minacce ricevute di stampo antisemita, notizia che fra l'altro è finita anche sulla stampa estera, anche perché la Segre è oltretutto una sopravvissuta dei campi di concentramento nazisti.

E nonostante tutto ciò, sono ancora in molti che a sinistra dicono che non esiste un pericolo fascista in Italia, mentre i sovranisti fanno incetta di orbace e si fanno cucire le nuove divise da indossare prossimamente.