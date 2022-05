È finita 5-4 ai rigori la finale di Europa League che si è disputata a Siviglia, dopo che ai tempi regolamentari la partita era terminata 1-1.

Ad aggiudicarsi la coppa è stato l'Eintracht di Francoforte, dopo che i Rangers Glasgow non sono riusciti a trasformare due clamorose palle gol, una di seguito all'altra, nei minuti finali del secondo tempo supplementare.

Ovvia soddisfazione per Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht: "Sono molto orgoglioso specialmente della squadra, perché anche oggi è stata una sfida molto dura, loro sono andati in vantaggio, ma noi siamo riusciti a reagire e a vincere. Non abbiamo mai perso in questa competizione, faccio i complimenti ai miei giocatori. Noi dovevamo mostrare il nostro lato migliore per conquistare la Coppa e ce l'abbiamo fatta".

Crediti immagine: twitter.com/EuropaLeague/status/1527050989676679174