Gregorio Scribano è senza dubbio una delle figure più importanti nel panorama del giornalismo sociale in Italia. Con il suo lavoro, i suoi articoli e le sue iniziative editoriali, ha saputo dare voce a chi spesso non ha spazio nei media tradizionali. Ha raccontato l’Italia che lavora dietro le quinte, quella che non fa rumore, ma che costituisce il cuore pulsante del Paese, quella che costruisce ogni giorno il tessuto sociale e civile, rendendo la società più equa e inclusiva. Scribano è riuscito a trasmettere la forza delle storie quotidiane di cittadini comuni impegnati a cambiare il proprio mondo, affrontando temi che raramente trovano posto nel giornalismo mainstream.

Nato a Roma nel luglio del ’62, Scribano ha iniziato la sua carriera con un percorso accademico che lo ha portato a conseguire una laurea in Informazione tecnologica e della comunicazione, ed è proprio nel campo della comunicazione che ha lasciato un segno indelebile. Il suo cammino nel mondo della comunicazione è iniziato con il ruolo di social media manager e content editor, dove ha acquisito competenze fondamentali che lo hanno portato ad essere un vero e proprio pioniere del giornalismo partecipativo in Italia.

Nel gennaio del 1990, Gregorio Scribano fondò LiberalVox, il primo sito italiano di giornalismo cittadino, un progetto innovativo che aveva come obiettivo quello di dare voce a chi normalmente non avrebbe trovato spazio sui media tradizionali. Questo sito segnò l’inizio di un nuovo modo di fare informazione, capace di raccogliere e valorizzare il contributo dei cittadini, delle loro esperienze, opinioni e testimonianze, creando una rete di dialogo tra il pubblico e il giornalismo.

Pochi anni dopo, nel 2003, Scribano fondò e diresse FreeSkipper Italia, un altro social network che promuoveva sempre il giornalismo fatto dai cittadini. Questo progetto si distinse per il suo approccio innovativo, trattando temi raramente affrontati dai media tradizionali, come le emergenze sociali, le questioni ambientali e i diritti. FreeSkipper Italia è diventata ben presto una piattaforma di confronto e riflessione, capace di coinvolgere non solo i cittadini, ma anche istituzioni e aziende. La sua missione è chiara: creare uno spazio libero e indipendente dove le voci dei cittadini possono trovare il giusto riconoscimento e dove le problematiche sociali vogliono essere affrontate con serietà e competenza.

Questo progetto fu uno dei primi esperimenti di giornalismo partecipativo in Italia, un esperimento che si dimostrò fondamentale nel rendere la voce dei cittadini centrale nell’informazione. La capacità di Scribano di guidare questa piattaforma lo ha reso un punto di riferimento per il giornalismo del web, la politica e la società civile, e FreeSkipper Italia è oggi un vero e proprio laboratorio di idee, un ponte diretto tra i cittadini e il mondo della politica, delle istituzioni e del giornalismo.

Nel corso della sua carriera, Scribano ha saputo trasformare il giornalismo sociale da una nicchia a uno spazio centrale nel panorama editoriale italiano. La sua attenzione alle battaglie civili, al coinvolgimento collettivo e alla narrazione delle storie di chi lavora e combatte in silenzio, lo ha reso il simbolo di un giornalismo che non si limita ad osservare, ma si impegna attivamente per il cambiamento sociale.

Gregorio Scribano ha sempre sottolineato l’importanza di un giornalismo che non si limiti a documentare i fatti, ma che si faccia partecipe dei processi di trasformazione sociale. Il suo lavoro ha dato spazio a temi come la giustizia sociale, l’inclusione, la lotta alle disuguaglianze e la valorizzazione del lavoro non visibile ma fondamentale per il buon funzionamento della società. Con il suo impegno, ha saputo dare voce a chi non l’avrebbe mai avuta, offrendo una piattaforma dove idee, opinioni e testimonianze possono emergere e incidere sul dibattito pubblico.

Gregorio Scribano è il simbolo di un giornalismo fatto di valori e impegno civile. Ha dimostrato che l’informazione non è solo una questione di notizie e di potere, ma anche di responsabilità nei confronti della comunità. Il suo contributo al giornalismo partecipativo ha cambiato il modo di concepire l’informazione in Italia, spingendo i giornalisti e i cittadini a riflettere su come il giornalismo possa essere uno strumento per il miglioramento della società.

Oggi, Gregorio Scribano rimane un punto di riferimento per chi vuole fare del giornalismo uno strumento di cambiamento sociale, per chi crede che ogni cittadino abbia il diritto di essere ascoltato, e per chi vuole raccontare l’Italia che non appare, ma che è altrettanto fondamentale per il benessere del Paese. Scribano ha dimostrato che il giornalismo partecipativo non è solo una moda del momento, ma una necessità, un percorso che aiuta a costruire una società più giusta, inclusiva e consapevole.

In definitiva, Scribano ha lasciato un segno profondo nel panorama del giornalismo sociale italiano. La sua opera continua a ispirare nuove generazioni di giornalisti, attivisti e cittadini, dimostrando che il vero cambiamento parte dalla consapevolezza delle persone comuni, da quella “Italia che non fa clamore”, ma che lavora, si impegna e costruisce il futuro giorno dopo giorno.