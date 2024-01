A2A ha ottenuto eccellenti risultati nel 2023. L’AD Renato Mazzoncini ha sottolineato l’impegno del Gruppo a mantenere alta la disciplina finanziaria e illustrato le sfide poste dalla transizione ecologica.



Renato Mazzoncini: “Il Piano di A2A era ambizioso, ma siamo riusciti a rispettarlo”

A2A si avvicina al 2024 con risultati eccellenti: lo ha comunicato l’AD Renato Mazzoncini in seguito alla divulgazione dei risultati finanziari del Gruppo dei primi nove mesi dell’anno. L’AD ha affermato: “Il piano all'inizio era considerato ambizioso, ma stiamo riuscendo a rispettarlo, avendo anche potuto beneficiare di uno scenario che ci sta facendo raggiungere in anticipo determinati target”. I risultati finanziari parlano da sé: Renato Mazzoncini ha evidenziato la revisione al rialzo dell'outlook per il 2023, con un aggiornamento della guidance sull'EBITDA a 1.880-1.920 milioni di euro e sull'utile ordinario a 550-570 euro. Performance eccellenti che giustificano la fiducia del manager sulle prospettive per il Gruppo: “Un’ottima performance industriale, che ci consente di avere aspettative positive per il 2024 nelle BU Generazione&Trading e Mercato, che sono anche quelle che hanno determinato il rialzo della guidance”.



Renato Mazzoncini: “Per la transizione ecologica investimenti in linea con gli obiettivi di Piano”

Renato Mazzoncini ha sottolineato come il Piano strategico della Life Company muova anche nella direzione della transizione ecologica: “Stiamo sviluppando investimenti in linea con gli obiettivi di piano anche se non va dimenticato che navighiamo come tutti in un mare in tempesta e adattiamo il percorso a quello che succede attorno a noi”. Infine, quanto agli aspetti finanziari legati alla performance di A2A, Renato Mazzoncini ha affermato: “Stiamo mantenendo una grande attenzione alla disciplina finanziaria, per mantenere una solida PFN e migliorare ulteriormente i ratio finanziari”.