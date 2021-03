Il Coronavirus non ferma l’inventiva artistica e sartoriale di Salvatore Impollino, il giovane stilista siciliano, che rappresenta un brand affermato in ambito nazionale: nelle sontuose sale del settecentesco Palazzo D’Amico è stata esibita e trasmessa attraverso i social la collezione primavera-estate dal titolo “Lady Sicily”, in cui si è esaltata mediante una tavola di colori e fantasie senza precedenti l’eleganza delle sete pregiate e la leggerezza dello chiffon in abiti lunghi impreziositi da ricami rigorosamente fatti a mano.

A ciò si aggiungano le trasparenze, che esprimono femminilità e sensualità, nonché corpini di piume, cascate di tulle e accostamenti cromatici richiamanti la bella stagione. “In questo particolare momento, in cui evadere è impossibile, trae ispirazione dalla voglia di viaggiare e scoprire le bellezze del Sud. – è il commento di Impollino, che cerca in tal modo di esorcizzare la distopica circostanza attuale della pandemia – Il defilé è stato ambientato all’interno di Palazzo D’Amico, proprio per valorizzare una delle nostre bellezze storiche; rigorosamente a porte chiuse e senza pubblico”.

Tutti i capi sono stati sfoggiati dalla modella Anita Basile, curata nel Mua & Hair Stylist da Puccio & Franco e Greta Estetique. La collezione haute couture Spring/Summer 2021 di Salvatore Impollino rappresenta un vero e proprio sogno: quello di un nuovo giorno, dove la grande bellezza ritornerà a trionfare incontrastata.