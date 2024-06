World Athletics, comunicato stampa - A poco più di un mese dai Giochi Olimpici di Parigi, atleti e scienziati del clima mettono in guardia dalle gravi conseguenze che i concorrenti potrebbero affrontare a seguito del il caldo intenso che continua a influenzare e a mettere a repentaglio gli eventi sportivi in ​​tutto il mondo.

In un rapporto pubblicato pochi giorni fa, Rings of Fire: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics, 20 atleti di livello mondiale e diversi olimpionici, tra cui otto provenienti dall'atletica, si sono uniti agli scienziati del clima e ai principali fisiologi del calore dell'Università di Portsmouth per svelare la grave minaccia che il caldo estremo rappresenta per gli atleti.

Il rapporto parla dell'ondata di caldo mortale che ha colpito la Francia nel 2003, che ha ucciso più di 14.000 persone, e degli anni successivi con temperature record, superiori a 42°C. Ciò sottolinea l'aumento del rischio di caldo estremo durante i Giochi di Parigi, dove le temperature medie di inizio agosto sono aumentate di 3,1°C dal 1924, quando la capitale francese ha ospitato l'ultima volta le Olimpiadi. Il meteorologo francese Meteo France ha già previsto condizioni più calde del normale da maggio a luglio in tutto il paese.

Il rapporto fa seguito al primo, pubblicato in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo del 2021, passati alla storia come i “più caldi di sempre”, con temperature superiori a 34°C e umidità che ha raggiunto quasi il 70%, portando a gravi rischi per la salute dei concorrenti. Nella capitale giapponese, le sedie a rotelle sono state utilizzate per trasportare gli atleti dalle zone bruciate dal sole, i concorrenti sono svenuti sulla linea del traguardo e la paura di morire in campo è stata persino sollevata a metà partita dal tennista numero due dei Giochi di Tokyo, Daniel Medvedev.

I Giochi di Parigi potrebbero potenzialmente registrare condizioni peggiori, hanno detto i ricercatori, con il cambiamento climatico guidato dalla combustione di combustibili fossili che ha contribuito alle serie di caldo record negli ultimi mesi. Il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato secondo il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell'UE, e il 2024 ha continuato la serie positiva. L'aprile 2024 è stato più caldo a livello globale di qualsiasi altro aprile registrato nei libri dei record, hanno affermato gli esperti di Copernicus.

Il presidente di World Athletics Sebastian Coe e Jackson Tuwei, presidente di Athletics Kenya e vicepresidente di World Athletics, hanno espresso le loro preoccupazioni nei messaggi di prefazione con cui hanno contribuito al rapporto.

"Per gli atleti, da problemi minori che incidono sulle prestazioni come l'interruzione del sonno e cambiamenti dell'ultimo minuto ai tempi degli eventi, fino agli impatti esacerbati sulla salute e allo stress e agli infortuni legati al calore, le conseguenze possono essere varie e di ampia portata", ha affermato Coe."Con le temperature globali in continuo aumento, il cambiamento climatico dovrebbe essere sempre più visto come una minaccia esistenziale per lo sport".Tuwei ha dichiarato: "I risultati di questo rapporto sono gravi, ma non sorprendono per noi come paese che quest'anno ha ricevuto ricordi così vividi degli impatti devastanti del cambiamento climatico – più recentemente nelle inondazioni che hanno causato così tante vittime in aprile e Maggio.Le sfide per gli atleti aumentano per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, l'insicurezza alimentare e idrica e la mancanza di ombra. E, come questo rapporto rende particolarmente chiaro, le sfide del caldo estremo indotto dai cambiamenti climatici per gli atleti sono ampie e comportano rischi di esiti devastanti".

Il rapporto cita anche l'approccio proattivo di World Athletics ai rischi dell'aumento del caldo, citando parte del lavoro che il team Health & Science sta portando avanti, inclusa la guida Beat the Heat per atleti e organizzatori di eventi e i loro corsi di emergenza di gara per i medici accreditati all'evento. Viene menzionato anche il programma Champions for a Better World lanciato nel 2022 per rispondere alle preoccupazioni degli atleti riguardo agli impatti dei cambiamenti climatici. Diversi atleti del gruppo Champions hanno parlato nel rapporto delle loro esperienze e delle loro difficoltà nel competere e allenarsi in condizioni sempre più calde e umide, tra cui il marciatore australiano Rhydian Cowley, che il mese prossimo farà la sua terza apparizione olimpica consecutiva.

"Sappiamo già che il caldo estremo è un killer silenzioso tra la popolazione generale e che, anche con una preparazione e un intervento preventivi, può ancora essere rischioso per gli atleti competere", ha affermato Cowley. "Quindi sono assolutamente preoccupato che il caldo estremo durante le competizioni possa minacciare la vita degli atleti.""In questi giorni, sembra che ogni campionato importante arrivi con un'ondata di caldo senza precedenti", ha detto il campione statunitense di lancio del disco Sam Mattis, anche lui olimpionico di Tokyo.“Essere un atleta significa superare i propri limiti quanto basta per ottenere il massimo dal proprio corpo. Quando una variabile come il calore o il fumo di un incendio entra nell'equazione, fa vacillare l'equilibrio e può essere difficile sapere dove sia il proprio limite. Ne abbiamo già visti moltissimi negli ultimi anni - da cose semplici come l'abbandono di una gara da parte degli atleti, a problemi di salute più seri come lo svenimento degli atleti a causa di un colpo di calore durante una competizione - e la situazione continuerà a peggiorare. in numero e gravità con l'aumento delle temperature”.

La velocista svizzera Ajla Del Ponte, il marciatore giapponese Yusuke Suzuki, la saltatrice in alto italiana Elena Vallortigara e la saltatrice con l'asta neozelandese Eliza McCartney hanno descritto gli impatti del soffrire di un colpo di calore o dell'esposizione al calore, impatti che in alcuni casi sono durati mesi, e il due volte lancio del giavellotto mondiale La campionessa di lancio Kelsey-Lee Barber ha notato quanto velocemente gli atleti hanno dovuto adattarsi alle condizioni di caldo elevato sia in allenamento che in competizione.

"Penso che sia preoccupante la rapidità con cui tutto ciò è diventato realtà e, anche se ci siamo adattati alla probabilità di competere in condizioni di caldo estremo, il quadro più ampio del motivo per cui stiamo vivendo questo problema non è stato affrontato, è stato semplicemente accettato e pianificato", ha detto Barber. "Penso che dovrebbe esserci più consapevolezza riguardo al quadro più ampio quando si tratta di aumento delle temperature".

Il rapporto, prodotto dalla British Association for Sustainable Sport (BASIS) e FrontRunners, si conclude esortando la comunità sportiva ad affrontare queste preoccupazioni e ad attuare una serie di raccomandazioni ispirate dagli atleti per garantire la sicurezza e il benessere dei concorrenti. Evidenzia l'urgente necessità di ascoltare le voci degli atleti e di porre maggiore enfasi sulla protezione degli atleti e del tessuto dello sport mentre le preoccupazioni climatiche si intensificano.