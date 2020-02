L'epidemia del nuovo coronavirus, che ha nella città di Wuhan in Cina il suo epicentro, ora sembra aver fatto il salto oltre mare, in Giappone, dove si registrano nuovi casi di infezioni a Tokyo, Aichi, Okinawa e Hokkaido, portando a 74 il totale delle positività ai test.

Il Covid-19 si starebbe infatti diffondendo tra i residenti del Sol Levante che non hanno avuto contatti diretti con le aree a rischio della Cina. Difficile anche ricostruire alcune vie di contagio, poiché i sintomi appaiono tardivamente e i cittadini non si rivolgono immediatamente alle autorità sanitarie. Cinque dei circa 760 passeggeri che hanno volato su aerei privati da Whuan verso il Giappone, monitorati dalle autorità sanitarie, ad esempio, sono risultati positivi nonostante fossero asintomatici.

E' il caso anche del sessantenne, risultato positivo , al rientro da un viaggio alle Hawai, che non avrebbe fatto scalo in Cina, e prima di accedere all'ospedale di Nagayo potrebbe aver infettato diverse persone. Ugualmente, un altro uomo di circa settanta anni, ricoverato all'ospedale di Wakayama, è risultato essere positivo al nuovo coronavirus, insieme a un medico dello stesso ospedale, con il quale non avrebbe avuto però nessun contatto. Si ritiene che la trasmissione possa essere avvenuta al di fuori dell'ospedale, implicando una verosimile presenza del virus nella comunità.

E' proprio la subdola insorgenza dei primi sintomi a preoccupare, in quanto, sebbene poco letale, il virus si diffonde velocemente tra le persone, soprattutto in ambienti chiusi, e recenti studi, inoltre, avrebbero confermato che l'affinità di legame del virus con i recettori ACE2 delle cellule umane sarebbe ben venti volte maggiore rispetto a quella della SARS.

A preoccupare sono anche le capacità di risposta del Paese: ad oggi, il Giappone può disporre di soli duecento tamponi al giorno per testare i casi sospetti, e necessita di nove giorni in media per attestarne l'esito. Per far fronte alla probabile nuova emergenza, il governo ha deciso di stanziare 94 milioni di dollari.