A 8 giri al termine, alla curva 13, Pecco Bagnaia (Ducati) scivola poco dopo aver superato Alex Marquez (Ducati del team Gresini), mentre era secondo e si apprestava all'inseguimento della Ducati VR46 di Marco Bezzecchi, al comando del GP d'Argentina. Bagnaia è ripartito ma ha tagliato il traguardo al penultimo posto, senza conquistare nemmeno un punto.

Sul circuito di Termas de Río Hondo si è disputata una gara bagnata e nonostante Bezzecchi - sue parole nel dopo gara - non abbia grande confidenza con l'acqua, oggi è stato il più veloce e, meritatamente ha tagliato il traguardo per primo, ottenendo la prima vittoria in MotoGP, seguito a 4 secondi da uno scatenatissimo Zarco - uno che invece con l'acqua ha un ottimo feeling - che nella parte finale è riuscito a superare Marquez, che si è aggiudicato il terzo gradino del podio.

Ottimo il quarto posto di Franco Morbidelli su Yamaha, che è riuscito a tener dietro la Ducati Pramac di Martin, quinto, e la KTM di Miller, sesto.

A seguire, nella top ten, troviamo Quartararo (che con la sua Yamaha aveva preso il via dalla 16.a posizione in griglia), Marini (VR46), Rins (Honda) e Di Giannantoniono (team Gresini), che a inizio gara era riuscito a salire fino al quinto posto.

Dopo questo fine settimana argentino, Bezzecchi è adesso in testa al mondiale con 50 punti, 9 in più di Bagnaia, secondo, mentre terzo è Zarco con 35 punti.

Prossima gara di MotoGP tra due settimane ad Austin, in Texas, dove si correrà il GP delle Americhe.