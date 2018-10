Mario Balotelli futuro giocatore del Monza calcio?

Settembre 2018: Berlusconi e Galliani, uomini simbolo della Brianza, acquistano il Monza, con l'obiettivo di portarlo in Serie A nel più breve tempo possibile.

I tifosi biancorossi hanno accolto il ritorno della coppia brianzola con affetto e simpatia, testimoniati dalla festa e dagli striscioni di benvenuto per gli artefici del grande Milan che ha vinto così tanto dagli anni 80 fino ai primi anni del 2000.

L'esperienza di Galliani sarà determinante per portare grandi nomi in Brianza. E già si pensa in grande con un nome che farebbe sicuramente sognare i tifosi... quello di Mario Balotelli!