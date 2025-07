Siamo senza parole.

È morto Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina ma anche di Perugia, Verona e Siena.

Aveva solo 64 anni.

Ha deciso di togliersi la vita nella sua abitazione di Firenze.

A dare l'allarme, un suo parente che non lo sentiva più da ore.

Chissà cosa stavi attraversando per decidere di fare un gesto simile...

Fai buon viaggio Celeste, un grande abbraccio.

Una notizia choccante colpisce il mondo del calcio e la Fiorentina in particolare. Nella giornata di martedì 22 luglio poco dopo l’ora di pranzo Celeste Pin, 64 anni, ex difensore della squadra viola, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via dei Massoni, sulle colline sopra Careggi. Si pensa a un gesto volontario. In casa di Pin sono intervenuti il 118 e la polizia. Ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario è stato vano. Lo riporta La Nazione.



La notizia della morte di Pin si è sparsa rapidamente in città a Firenze e negli ambienti del calcio in tutta Italia. Era molto conosciuto anche per il suo impegno nel calcio di base e per le sue partecipazioni a eventi e trasmissioni locali dedicate alla Fiorentina. Nel 2022 era stato inserito nella Hall of Fame del club gigliato.