Il pittore naïf racconta l’anima del territorio valtarese

A Borgotaro, cuore verde dell’Appennino parmense, vive e lavora un artista straordinario: Mario Previ, pittore naïf di grande sensibilità e riconosciuto talento. Classe 1953, Previ ha trasformato un destino segnato da un tragico incidente – che all’età di 18 anni lo ha costretto su una sedia a rotelle – in un percorso artistico ricco di poesia, umanità e radici profonde.

I suoi dipinti, realizzati con la rara tecnica dell’olio su vetro rovesciato, sono vere e proprie narrazioni visive che affondano nella memoria della tradizione contadina, della fede, della famiglia e della storia antica del territorio valtarese. Con uno stile naïf riconoscibile e toccante, Previ è diventato nel tempo un “cantastorie con il pennello”, capace di catturare l’essenza del vivere semplice e autentico di un tempo, con colori vivaci, atmosfere sincere e attenzione ai dettagli del quotidiano.

Le sue opere, ampiamente apprezzate e riconosciute per la capacità di raccontare con autenticità il patrimonio culturale e umano del territorio, rappresentano oggi un punto di riferimento nel panorama dell’arte naïf italiana. Sul suo profilo Facebook ha dato vita a una vera e propria retrospettiva digitale, raccogliendo centinaia di immagini delle sue opere, fotografate e inviate dai proprietari che le hanno acquistate negli anni.

Il contributo al cinquantenario della Fiera del Fungo

In occasione del 50° anniversario della Fiera del Fungo di Borgotaro, che si celebrerà il 20-21 e 27-28 settembre 2025, Mario Previ è stato coinvolto in un progetto speciale che unisce arte, memoria e territorio. L’artista ha fornito un suo dipinto realizzato nel 2024 per la creazione di una cartolina celebrativa ufficiale.

Il 21 settembre, durante la Fiera, Poste Italiane dedicherà un annullo postale commemorativo, apponendolo sulle cartoline dalle 10.30 alle 17.30: un gesto simbolico e affettivo che arricchisce ulteriormente il valore culturale dell’iniziativa.

Le cartoline firmate da Mario Previ saranno proposte in due formati numerati e autografati in originale, costituendo una vera edizione limitata.

Un omaggio autentico alla sua Borgotaro

L’inclusione di Mario Previ nel cinquantesimo della Fiera non è soltanto un riconoscimento artistico, ma anche un tributo affettivo a un uomo che ha fatto del proprio talento una forma di resistenza e narrazione. Le sue opere raccontano non solo la terra che lo ha visto nascere, ma anche il coraggio di chi, di fronte alle avversità, sceglie la bellezza come risposta.