Se pensate che le polemiche televisive siano limitate ai tifosi negli stadi, allora non avete mai navigato su Twitter. Su questa piattaforma, i supporter e gli hater di conduttrici e programmi televisivi raggiungono livelli estremi, spesso addirittura superando i professionisti del settore. Quello che sta per essere raccontato, però, è un caso particolarmente oscuro, visto che ad essere coinvolto non è un account anonimo, ma quello ufficiale di Mediaset con tanto di bollino blu di verifica.

Tutto inizia durante la trasmissione di Domenica In su Rai1, dove Mara Venier ospita l'attrice Gabriella Labate. A un certo punto, compare un video-messaggio di Barbara D'Urso che sembra confermare una riappacificazione tra le due conduttrici dopo una presunta lite. Ma la notizia non è questa: il punto focale è un tweet sgradevole pubblicato dall'account di Mediaset, in risposta a un commento di Fabio Fabbretti sull'intervento di Barbara D'Urso. Il tweet offensivo è accompagnato dalla firma "Silvy" e insulta le due presentatrici.

Nonostante il tweet sia stato cancellato, gli screenshot iniziano a circolare sui social, portando Mediaset a spiegare che potrebbe essere stato un attacco hacker. Tuttavia, sembra strano che l'attaccante abbia inserito una firma specifica. Inoltre, poco dopo l'account di Mediaset su Twitter è scomparso.

Mara Venier ha commentato la situazione su Instagram, definendola "molto brutta". Le ipotesi sul responsabile del tweet si sono susseguite, ma è importante ricordare che si tratta di televisione, di intrattenimento, e che tutti i professionisti del settore meritano rispetto, anche quando non sono graditi.

*Aggiornamento: nella giornata di oggi, Lunedì 27 marzo, il profilo Twitter di QuiMediaset è stato riattivato e ha pubblicato un tweet di scuse per il commento offensivo che era stato postato la domenica precedente. Nel tweet, Mediaset ammette di aver commesso un errore e di aver offeso persone per cui provano stima e affetto. L'azienda ha spiegato che si è trattato di un incidente grave e che le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate.

Resta comunque il dubbio se si sia trattato effettivamente di un attacco hacker come sostenuto da Mediaset, oppure se l'autore del commento offensivo sia stato proprio il social media manager del profilo, anche perché prima parlavano di "accesso anomalo", mentre ora parlano di "incidente". In tal caso, il comportamento di Mediaset è stato poco professionale e poco rispettoso nei confronti delle due conduttrici Mara Venier e Barbara D'Urso, che hanno ricevuto insulti pesanti e gratuiti da parte di un account ufficiale di una rete televisiva.