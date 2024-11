ROMA - Oggi l’emendamento "Bonus allievi scuole paritarie" arriva finalmente in Commissione Bilancio - si legge in una nota di Sr. Anna Monia Alfieri, delle Marcelline di Milano, che porta avanti da tempo azioni per il riconoscimento delle scuole paritarie, scuola pubblica a tutti gli effetti, al pari delle scuole statali.

Con la "Manovra 2025", il "Bonus per le scuole paritarie" arriverà alla somma di 2.000 euro grazie ad un emendamento segnalato da "Noi moderati" forza di centro-destra in Parlamento.

Una volta approvato l'emendamento, la somma arriverà direttamente alle famiglie per sostenere i costi per l'iscrizione ad una scuola paritaria riconosciuta.

Le scuole paritarie per lunghi anni sono state tenute in ombra costringendole al lumicino, anche se riconosciute in termini costituzionali, negando così alle famiglie e ai più poveri il diritto ad un pluralismo educativo.

Con il recepimento dell'emendamento da parte della Commissione Bilancio per la Finanziaria 2025, il bonus scuola sarà destinato a studenti di famiglie con Isee sotto i 40mila euro, e servirà ad alleggerire i costi di iscrizione a scuole paritarie convenzionate.

"La prima tappa è superata! - soddisfatta annuncia Sr. Anna Monia. Uniamoci e chiediamo alle forze politiche tutte di sostenere questa azione di civiltà, un segnale di unità e di buon senso. Andiamo avanti con coraggio!"