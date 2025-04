L'arte può essere un ottimo strumento per insegnare ai giovani l'importanza della salvaguardia dell'ambiente, rendendo la scienza e l’ecologia a misura di bambini.

Fare formazione ecologica e spiegare ai bambini come e perché prendersi cura della natura possono sembrare obiettivi molto ambiziosi, ma sono fondamentali per sensibilizzare i più piccoli alla sostenibilità e alla protezione dell'ambiente.

Gli esperimenti di educazione ambientale possono essere delle modalità creative e coinvolgenti per insegnare loro l'importanza del riutilizzo dei materiali. Questo sarà di primaria importanza al parco Ambienta...Mente.

Svolgere attività come la creazione di gioielli o animali con vecchie bottigliette di plastica, la realizzazione di sculture con giornali riciclati, la costruzione di giocattoli con materiali di recupero oppure non buttare ciò che è logoro e consumato riutilizzandolo per dargli una nuova forma, sono concetti importantissimi da insegnare ai più giovani. Il tutto visitando il parco.