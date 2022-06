È iniziato domenica, nelle Alpi Bavaresi, il vertice del G7 del 2022, con il cancelliere federale Olaf Scholz che, come da protocollo ha fatto gli onori di casa.

"Condividiamo una visione comune del mondo", ha detto Scholz. "Siamo uniti anche dalla nostra fede nella democrazia e nello stato di diritto".

In mattinata il cancelliere tedesco ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con cui ha discusso anche della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. I due leader sono stati unanimi nella loro valutazione, ha detto Scholz:

"La Germania e gli Stati Uniti agiranno sempre insieme quando si tratta di questioni di sicurezza dell'Ucraina".

I paesi del G7 sono stati strettamente l'uno accanto all'altro sin dall'inizio quando si è trattato di organizzare il sostegno all'Ucraina, così come l'Unione Europea e la NATO, ha poi aggiunto, ricordando anche l'attacco missilistico di poche ore prima ad un quartiere residenziale di Kiev:

"Questo dimostra che è giusto per noi stare uniti e sostenere gli ucraini nella difesa del loro paese, della loro democrazia e della loro libertà di autodeterminazione".

Nella prima sessione di lavoro di domenica, i leader del G7 hanno discusso di questioni economiche globali. Tutti i paesi del G7 erano preoccupati per le crisi che stanno attualmente affrontando: tassi di crescita in calo in alcuni paesi, aumento dell'inflazione, carenza di materie prime e interruzione della filiera degli approvvigionamenti. Non si tratta di sfide insignificanti, ha detto Scholz, motivo per cui era importante assumersi una responsabilità congiunta:

"Il G7 è una buona comunità in cui sviluppare soluzioni congiunte in risposta alle sfide del nostro tempo. Qui è fondamentale per noi agire in modo deciso e unito: i due vanno insieme".

Ulteriori sessioni di lavoro tratteranno il tema degli investimenti nelle infrastrutture globali, quello della politica estera e della sicurezza e quello della protezione del clima. Il vertice del G7 affronterà anche le conseguenze globali della guerra in Ucraina: aumento dei prezzi dell'energia, carenza di materie prime e minaccia di carestia mondiale. Tuttavia, molti paesi dell'emisfero australe stanno ancora lottando con le conseguenze della pandemia. Questo è il motivo per cui al vertice sono sati invitati alcuni rappresentanti del Sud del mondo.

"Progressi verso un mondo equo" è il payoff del vertice e l'obiettivo che la Germania si è prefissata assumendo la presidenza del G7 all'inizio dell'anno, definendo cinque aree di azione per guidarne i lavori.



Questa la dichiarazione rilasciata alla stampa domenica dal presidente del Consiglio Mario Draghi:

"Questo gruppo di paesi è stato il più grande finanziatore nell'assistenza a progetti di investimento nei paesi in via di sviluppo. Dobbiamo fare di più e vogliamo anche essere, in questo sforzo, ampiamente riconosciuti nei partenariati con i paesi in via di sviluppo. Le banche multilaterali di sviluppo, e in particolare la Banca mondiale, saranno ulteriormente mobilitate, insieme al settore privato. Ancora una volta, deve essere intrapreso un ampio sforzo di partenariato con i paesi in via di sviluppo.Sono state indicate le molte aree in cui verranno intrapresi questi progetti di investimento, ma voglio porre maggiormente l'accento su due aree: una è l'energia e l'altra è l'assistenza sanitaria.Energia. È abbastanza chiaro che, nella situazione attuale, avremo a breve termine delle necessità che richiederanno ingenti investimenti nelle infrastrutture del gas nei paesi in via di sviluppo e altrove, ma dobbiamo assicurarci che possano essere [convertiti] per trasportare idrogeno, quindi questo è un modo per conciliare le esigenze a breve termine con le esigenze climatiche a lungo termine. Inoltre, molti paesi in via di sviluppo e un continente, l'Africa, sono particolarmente adatti per investimenti nelle energie rinnovabili. È lì che mi aspetto che tutti i nostri paesi finanzino e progettino, identifichino e progettino molti progetti di investimento in quest'area.Per quanto riguarda i vaccini, ancora una volta questo gruppo di paesi, l'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Giappone è stato di gran lunga il più grande donatore di vaccini. Continueremo molte iniziative in questo campo, ma ora è chiaro che è necessario fare di più, in particolare per consentire ai paesi africani e ad altri paesi di produrre i vaccini autonomamente in modo che i vaccini possano essere prontamente disponibili per la loro popolazione".

Una cena di lavoro e un non meglio specificato programma culturale chiuderanno questa prima giornata del G7.