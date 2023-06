La situazione in Via Nino Sospiri a Pescara è diventata un simbolo di negligenza e indifferenza da parte delle istituzioni locali. Nonostante le numerose segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei residenti, sia il Sindaco, la Polizia che il Comune di Pescara e persino il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci hanno continuato a ignorare il problema, lasciando la strada ancora imbrattata e pericolosa.

A distanza di tempo dagli atti vandalici che hanno scosso la comunità locale, Via Nino Sospiri è ancora disseminata di bottiglie di vetro frantumate, lattine vuote e inesplosi. Questa situazione non solo rappresenta un pericolo per i residenti e i passanti, ma anche un triste spettacolo che deturpa l'immagine del quartiere.

Ciò che rende questa situazione ancora più frustrante è la mancanza di risposte da parte delle istituzioni coinvolte. I residenti hanno fatto segnalazioni ripetute al Comune, sperando che venissero intraprese azioni per ripulire e ripristinare la sicurezza di Via Nino Sospiri. Tuttavia, tutte le richieste sono rimaste senza risposta, lasciando i cittadini nell'impotenza.

È frustrante che anche il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, istituzione educativa di rilievo, non abbia dato seguito alle segnalazioni fatte dai residenti. L'indifferenza dimostrata nei confronti di un problema così evidente e impattante suscita profonda delusione e sfiducia nella capacità delle istituzioni di tutelare il benessere e la sicurezza della comunità.

Si tratta di un'assoluta mancanza di responsabilità e di un totale disinteresse per il benessere dei cittadini. Le vie pubbliche dovrebbero essere luoghi sicuri e accoglienti, ma Via Nino Sospiri è diventata un simbolo di abbandono e incuria.