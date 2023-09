Venerdì 8 Settembre è stata una data speciale. Venerdì scorso, infatti, è uscito il nuovo singolo di Andrea Pimpini, "Andrea".

Ma le buone notizie non finiscono qui. Andrea Pimpini ha deciso di regalare ai suoi fan un ulteriore regalo sotto forma di un videoclip ufficiale per "Andrea." Puoi guardare il video lyrics qui: https://youtu.be/XTSBBNwQbhs

"Andrea" è molto più di una semplice canzone. È un dialogo intimo tra il cantante e il suo sé interiore, una conversazione che si svolge su una melodia dolce e accompagnata da parole che leggermente e delicatamente cercano di catturare le emozioni e le esperienze dell'autore. È una ballad pop dal respiro romantico che toccherà il cuore di chiunque la ascolti.

Il cantautore ha dichiarato: "È da un anno che pubblico cover, l’ultimo brano inedito, 'Stella nel cielo,' risale a circa 1 anno fa. Ci tenevo a tornare con una mia canzone. Neanche un mese fa ho pubblicato il mio primo libro, per altro diventato Bestseller su Amazon nella categoria libri gratuiti. Questa nuova canzone si ricollega al libro."

Il libro a cui fa riferimento Andrea si intitola "Tra samurai e manga" ed è disponibile su Amazon qui. È un altro capitolo nella versatilità artistica di Andrea, che dimostra la sua abilità non solo nella musica ma anche nella scrittura.

La carriera di Andrea Pimpini ha raggiunto importanti traguardi nel corso degli anni. Ha iniziato a farsi notare al Romics Festival del 2017, dove ha cantato davanti a oltre 5.000 persone. Le sue dirette streaming sono state condivise dai più importanti giornali italiani come Sky TG24, All Music Italia, RAI 2, Optimagazine, e molti altri. Nel 2021, ha raggiunto il terzo posto nella classifica di Billboard per le dirette streaming di musica dal vivo, in collaborazione con Bandsintown, rimanendo in cima alla classifica per 3 settimane. Nel 2022, dopo un tour in Abruzzo e un'intervista per Il Messaggero, uno dei giornali più venduti in Italia, il suo singolo è stato trasmesso nelle principali stazioni della metropolitana e negli aeroporti italiani grazie a una collaborazione tra TelesiaTV e la Festa della Musica 2022.