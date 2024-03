Quest'anno per la categoria Miglior sonoro ci sono ben 3 film in vetta nelle previsioni: Oppenheimer, The Zone of Interest e Maestro.

Il primo è favorito perché ha dalla sua parte i premi dei sindacati di categoria come i Cinema Audio Society Awards e i Golden Reel Awards assegnati dalla Motion Picture Sound Editors.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Sound.