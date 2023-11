Un vero e proprio inno alla forza di credere in se stessi



Non è sempre facile realizzare i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi: chiunque, almeno una volta, si sarà trovato di fronte a una scelta da compiere proprio in funzione di questi traguardi, e puntualmente il dubbio più forte resta quello di buttarsi, di rischiare, di mettersi davvero in gioco per arrivare alla meta. È questa l’essenza del nuovo singolo di Rita Esse.



“Oggi mi sento così, bollori emotivi

Questo specchio è il mio pin, per i blocchi creativi“



L’artista, ispirata anche dalla sua stessa esperienza in ambito musicale, fa una riflessione profonda sul fatto che credere in se stessi è un passo necessario per raggiungere ogni obiettivo: molto spesso, infatti, le persone dubitano del loro talento e hanno paura di fallire, e questo le fa rimanere bloccate nel loro percorso di vita, senza la possibilità di realizzare il proprio sogno.

Rita Esse invece cerca di convincere chi l’ascolta a cambiare prospettiva, trovando la propria sicurezza e la propria voglia di andare avanti nonostante le difficoltà: si tratta certamente di un percorso più rischioso, intricato, complesso, ma è l’unico modo per essere davvero se stessi e per emergere rispetto a tutti gli altri, riuscendo a seguire una strada che siamo noi stessi a tracciare. Quindi, bisogna imparare a lasciare da parte le proprie paure e a credere nelle proprie potenzialità.

”Vietato dire ‘non riesco’

Ci provo ancora Non fermerò mai questa musica“

Tutta questa riflessione viene accompagnata da un sound pop soul e da un groove molto intrigante, in grado di coinvolgere pienamente l’ascoltatore in un’esperienza musicale dinamica e appassionante, su cui predomina la voce potente di Rita Esse.

Non vi resta che premere play e lasciarvi travolgere da questo coinvolgente inno alla fiducia in se stessi!

Rita Esse con la sua insegnante di canto, Eloisa Francia

Rita Esse nasce il 26 settembre 2007 ad Asti e si appassiona presto alla musica, cantando in vari cori e riuscendo a distinguersi come soprano e mezzo soprano in contesti prestigiosi, come il coro di Voci Bianche del Conservatorio di Alessandria.

L’artista ha contribuito agli spettacoli di artisti di grande calibro, come Paolo Vallesi, Chiara Galiazzo e Mahmood: queste esperienze hanno contribuito a plasmare la sua identità musicale, trasformandola in qualcosa di unico.

“Scrivo Rischio”, col forte messaggio che esprime, è proprio uno dei brani inediti con cui Rita Esse si conferma come una promessa della scena musicale italiana, attraverso una musica in grado di stupire ed emozionare.



LINK ARTISTA

https://open.spotify.com/intl-it/artist/3wzQzcyeL3fK2oGVHI4UZr

https://www.youtube.com/channel/UCDPNaI9ZpXBemSITt1HQtMA

https://www.instagram.com/_ritaesse/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D