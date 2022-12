Rispetto alle previsioni redatte nel mese di ottobre Colin Farrell per Gli spiriti dell’isola supera il favorito iniziale, Brendan Fraser per The Whale, conquistando la sua leadership tra i premi delle Associazioni dei critici americani. Segue Austin Butler che per la sua performance in Elvis ha ottenuto fino ad ora il maggior di numero di candidature tra i primi Film Critics Awards.

Tra gli altri attori in pole position per la candidatura agli Oscar si fanno notare: Bill Nighy (Living), Paul Mescal (Aftersun), Jeremy Pope (The Inspection) e Tom Cruise (Top Gun: Maverick).