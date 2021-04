di Marco Francesco Eramo. A distanza di un mese dal Concerto-esperimento tenutosi a Barcellona con una partecipazione di circa 5.000 persone solo due sono risultate contagiate.

Tutti i partecipanti all’evento, che appunto si è svolto il 27 marzo, sono stati sottoposti a un test antigenico ed hanno indossato la mascherina.

Migliaia di persone, circa 5.000, a ballare e a cantare in maniera ammassata: si sono verificati solo 2 contagi.

L'esperimento, possiamo dirlo, è promosso a pieni voti ed offre opportune speranze di un presto ritorno ai concerti ed agli spettacoli con grande partecipazione di pubblico.

Il concerto-esperimento si è tenuto a Barcellona un mese fa ed è stato uno dei più grandi raduni in Europa dall’inizio della pandemia. Ad esibirsi è stata la band spagnola Love of Lesbian si al Palau Sant Jordi di Barcellona.

Prima dell'inizio dello spettacolo canoro ai partecipanti è stato chiesto di sottoporsi, poche ore prima, ad un test antigenico per la ricerca del coronavirus e a tutti è stata consegnata una mascherina, la Ffp2 che a quanto pare sembra sia più rassicurante in termini di protezione dal contagio rispetto alle normali mascherine chirurgiche. I partecipanti l'hanno indossata per tutta la durata del live.

A loro non è stato chiesto nemmeno il distanziamento fisico. Nel palazzetto inoltre era stato attivato anche un sistema di ventilazione che ha garantito il corretto ricambio d’aria. A persone con problemi cardiaci, tumori e quindi soggetti più vulnerabili all'infezione da coronavirus purtroppo è stato chiesto di non partecipare per maggiore sicurezza.

Nei 14 giorni successivi al concerto, a tutt'oggi, sono stati diagnosticati solo 6 casi positivi tra le 5.000 persone che hanno assistito al concerto, tutti lievi o asintomatici. Per 4 dei 6 casi accertati è stato possibile stabilire che l’occasione del contagio non è avvenuto durante il live, ma in altre circostanze. Inoltre nessuno dei 6 ha trasmesso il virus ad altri tra i presenti. «I risultati ottenuti quindi permettono di escludere che il concerto del Palau Sant Jordi sia stato un evento di super trasmissione del virus» hanno detto gli stessi responsabili dell’evento.

