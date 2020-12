Frontiere chiuse, quarantene e adesso anche il maltempo invernale: impossibile per me farmi i miei soliti quattro mesi annui di navigazione. Horus, la barca che per dieci anni è stata anche la mia unica casa, è ferma nel porto tunisino dell'isola di Djerba.

Fra qualche giorno andrà in cantiere per avere la sua manutenzione e, se le cose miglioreranno, in primavera tornerà in mare. ma visto che siamo fermi e abbiamo tempo, perché non navigare ripercorrendo con la memoria e con le immagini le miglia già percorse?