"At the Sea" si posiziona tra i titoli più attesi della prossima Stagione dei premi, segnando il ritorno di Amy Adams al cinema drammatico dopo l'esperienza controversa di "Nightbitch". L'attrice si immerge nel nuovo progetto di Kornél Mundruczó, regista che ha già dimostrato la sua capacità di guidare performance di alto livello, come quella di Vanessa Kirby in "Pieces of a Woman".

Il film, con una trama che evoca atmosfere simili a "The Outrun" con Saoirse Ronan, vede Amy Adams nei panni di Laura, una donna complessa che, dopo un periodo di riabilitazione, torna nella casa di famiglia al mare. Questo luogo, intriso di ricordi, diventa lo scenario del suo tentativo di ricostruire la propria identità, messa in crisi dalla fine della sua carriera.

"At the Sea" esplora con delicatezza le dinamiche familiari, le ferite del passato e le sfide del presente, accompagnando Laura in un percorso di rinascita emotiva. Il mare, elemento centrale della narrazione, simboleggia sia un rifugio che un luogo di confronto con il passato.