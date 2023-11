Israele e Hamas inizieranno una tregua di quattro giorni a partire dalla mattina di venerdì 24 novembre con il rilascio in giornata di un primo gruppo di 13 prigionieri israeliani, donne e bambini, cui seguirà quello di una quarantina di detenuti palestinesi, secondo quanto annunciato ufficialmente dai mediatori in Qatar.

L'accordo - il primo in una guerra che dura oramai da quasi sette settimane - inizierà alle 7 del mattino ora locale (05:00 GMT) e prevede una completa cessazione delle ostilità in "tutta la Striscia di Gaza, secondo quanto dichiarato dal ministero degli Esteri di Doha, con gli aiuti che inizieranno ad affluire verso Gaza in maniera molto più consistente rispetto a prima.

I primi israeliani saranno liberati alle 16 ora locale e i primi palestinesi prigionieri di Israele saranno rilasciati dalle carceri dello Stato ebraico solo dopo che i prigionieri trattenuti a Gaza saranno tornati in Israele e saranno stati visitati da una équipe medica.

Il rilascio dei prigionieri palestinesi è previsto alle ore 20:00 ora locale. Saranno 39 e verranno liberati dalle carceri di Megiddo, Damon e Ofer. Poi dalla prigione di Ofer verranno portati con mezzi della Croce Rossa al checkpoint di Beitonia, in Cisgiordania. Secondo la Radio dell'Esercito di occupazione, i militari israeliani hanno dato istruzione di non consentire alcuna celebrazione quando i palestinesi torneranno alle loro abitazioni.

"Tutti speriamo che questa tregua porti alla possibilità di avviare un lavoro più ampio per raggiungere una tregua permanente", ha aggiunto Ansari.

Israele ha detto che la tregua potrebbe durare oltre i primi quattro giorni, a condizione che i militanti di Hamas liberino almeno 10 prigionieri ogni giorno. Una fonte palestinese ha detto che una seconda ondata di rilasci potrebbe vedere fino a 100 ostaggi liberati entro la fine di novembre. Entrambe le parti hanno detto che le ostilità riprenderanno una volta che la tregua sarà cessata .

Una sala operativa a Doha monitorerà l'andamento della tregua con linee di comunicazione dirette con Israele, l'ufficio politico di Hamasin Qatar e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

"L'importante è che manteniamo una linea di comunicazione molto chiara con tutti attraverso la sala operativa", ha detto Ansari.

L'ufficio del primo ministro israeliano ha fatto sapere che le famiglie del primo gruppo di prigionieri da liberare sono state informate.

Il portavoce di Hamas, Osama Hamdan, ha ringraziato il Qatar e l'Egitto per il loro aiuto nella mediazione dell'accordo di tregua. Hamdan ha poi incolpato il primo ministro israeliano Netanyahu per il ritardo nel garantire l'accordo, affermando che avrebbe dovuto essere concordato più di 10 giorni fa.

Tuttavia, Hamdan ha dichiarato di sperare che la pausa di quattro giorni possa andare avanti senza complicazioni, per poi aggiungere che, pur considerando la tregua positivamente, l'unica cosa che renderà soddisfatta la nazione palestinese è la fine dell'occupazione e la fine dell'attacco israeliano a Gaza. Pertanto, ha aggiunto, il cessate il fuoco non è la fine del percorso.