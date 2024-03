L'Auditorium della Conciliazione, situato in Via della Conciliazione, 4, a Roma, si appresta ad ospitare uno degli eventi più attesi nell'ambito dell'innovazione, della formazione aziendale, come anche quella della sicurezza sul lavoro: l'Innovation Training Summit. Questo appuntamento esclusivo, previsto per i giorni 21 e 22 marzo, promette di essere un'occasione imperdibile per tutti i professionisti e gli appassionati del settore. Giancarlo Restivo, Presidente della Nuova Organizzazione d'Imprese, esprime grande entusiasmo all'idea di dare il benvenuto ai partecipanti di questo summit.

"Manca poco all'Innovation Training Summit e non vedo l'ora di accogliervi", dichiara Restivo, sottolineando l'importanza dell'evento come piattaforma di incontro e di scambio per esperti e interessati alla materia. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire tematiche cruciali legate alla formazione aziendale, ma anche alla sicurezza sul lavoro, con un occhio di riguardo verso l'innovazione e le nuove tecnologie. Il summit si terrà in due giornate dense di contenuti, il 21 e il 22 marzo, e promette di offrire insight preziosi e aggiornamenti fondamentali per i professionisti del settore. Il punto culminante dell'evento per la materia della sicurezza sul lavoro sarà il 22 marzo, dalle 11:30 alle 11:45, quando Giancarlo Restivo salirà sul palco insieme ad Alessandro Foti, Vice Presidente dell'AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), per un dialogo imperdibile intitolato "Nel cuore della sicurezza lavorativa, l’umano al centro del lavoro".

Questo intervento, che si svolgerà nella Sala Speaker al piano terra, mira a porre l'accento sull'importanza dell'elemento umano all'interno dei processi lavorativi, esplorando le dinamiche tra sicurezza e benessere dei lavoratori. L'iniziativa è ideata da Ecosistema Formazione Italia (EFI), un'organizzazione che si impegna a promuovere la cultura della formazione e dell'innovazione nel mondo del lavoro.

Restivo ha lanciato l'hashtag #fareconsicurezza, per renderci consapevoli che l'evento vuole essere un richiamo all'azione per tutti gli stakeholder coinvolti, evidenziando l'importanza di un approccio consapevole e proattivo verso la formazione e sicurezza lavorativa.



Per maggiori informazioni sui temi dell'incontro di Restivo visionare il link seguente: https://amzn.eu/d/dFYj1Ev L'Innovation Training Summit rappresenta una opportunità unica per aggiornarsi, fare rete e ispirarsi, mettendo al centro dell'attenzione l'importanza dell'elemento umano nella formazione e nella gestione della sicurezza sul lavoro. Non perdete l'occasione di far parte di questa esperienza formativa e innovativa.