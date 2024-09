Fedele: “E’ un De Laurentiis 2.0, ha fatto una vera e propria strambata. Il Napoli può essere primo tra quattro partite”

Enrico Fedele parla a Marte Sport Live: “Le parole di oggi di De Laurentiis non mi hanno sorpreso ma hanno confermato che ormai si tratta di un De Laurentiis 2.0. Ha capito gli errori che ha commesso e ha fatto una vera e propria “strambata”, prendendo Conte e acquistando calciatori già pronti. La commozione nel corso della conferenza la capisco: più si va avanti con gli anni e più si diventa sentimentali, e lui tiene al Napoli. Faccio i complimenti a lui per come ha parlato e per come ha agito quest’anno. Cagliari-Napoli? Il Napoli ha quattro partite da disputare di cui la più ostica è quella con la Juve: per il resto, ci sono Cagliari, Monza e Como: la squadra di Conte, in queste quattro partite, può e deve stare in testa alla classifica. Non temo il Cagliari? Nel calcio c’è sempre la sorpresa dietro l’angolo, ma i valori sono talmente diversi che perdere punti sarebbe un peccato mortale”.



Marchetti: “Lukaku è l’acquisto più importante: il binomio con Conte ha funzionato bene. McTominay diverso da Hamsik”

Luca Marchetti parla a Marte Sport Live: “L’acquisto più importante è stato Lukaku, fortemente voluto da Conte. Ci sono stati altri acquisti ma ci aspettiamo tanto da Big Rom, anche perchè è stato preso nonostante la mancata cessione di Osimhen. Big Rom e Conte hanno fatto insieme tante cose, sia a livello personale che collettivo. Poi l’attaccante, con i gol, ti regala le emozioni più forti e ti fa vincere le gare. Mc Tominay? Può giocare nel centrocampo del Napoli a tre e a due, ci siamo interrogati su questi possibili cambi tattici. Il Napoli ha fatto una campagna acquisti cercando di avere coppie di calciatori equivalenti, anche in linea mediana. Però si può anche cambiare qualcosa a livello tattico e sarebbe una risorsa in più. Non so se lo scozzese possa diventare l’erede di Hamsik, diciamo che è più muscolare ma meno tecnico di Hamsik, che era anche più elegante. Auguro a Scott di fare nel Napoli in parte quello che ha fatto lo slovacco, vera icona degli azzurri. Il Napoli, al di là del modulo, può avere come obiettivo la possibilità di insidiare l’Inter per lo scudetto. E’ chiaro che Conte, che è al primo anno e che deve inserire i nuovi acquisti, ha bisogno di tempo. Di certo i 15-16 calciatori di alto livello che il mister voleva li ha ottenuti. E l’obiettivo principale del Napoli di quest’anno deve essere la qualificazione in Champions. Mario Rui è l’alternativa, per il Galatasaray, a Zalewski. Dovesse saltare il giallorosso i turchi valuterebbero il portoghese”.



IL COMMENTO - Pierpaolo Marino: "Il Napoli è stata un'avventura bellissima per me, orgoglioso di aver messo le fondamenta"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli di De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia: "Io ricordo la conferenza stampa di partenza, fu il 10 settembre 2004, e lì effettivamente si parlava di calcio, si parlava di un progetto importante. Ma non c'erano né palloni, né campi d'allenamento, né uffici del Calcio Napoli, né computer. Infatti quando poi ho dovuto tesserare 25 giocatori in quattro giorni perché il campionato era già iniziato in C, non sapevo dove scrivere i contratti. Mi feci aiutare da mio figlio Ernesto che ora è avvocato, e scriveva sul block notes perché non avevamo neanche un ufficio. E' stata un'avventura bellissima, io credo di aver fatto le fondamenta, io sono molto orgoglioso anche che con l'aiuto del compianto commendador Coppola avemmo l'intuizione di Castel Volturno, che è stato fondamentale per lo sviluppo del Napoli".



SSCN - Napoli al completo in vista del match contro il Cagliari, rientrati tutti i nazionali

SSC Napoli Training Center - Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica alle 18:00, alla Unipol Domus contro il Cagliari. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le proprie Nazionali.



Napoli, De Laurentiis si emoziona ricordando i suoi 20 anni di presidenza

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è emozionato ricordando i suoi 20 anni di presidenza nel corso della conferenza stampa andata in scena da D'Angelo Santa Caterina per presentare la partnership con il nuovo Sponsor Sorgesana.



Antonio Corbo: “Aurelio De Laurentiis ha presentato un progetto importante, il suo miglior affare? Aver preso il Napoli”

NAPOLI - ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “De Laurentiis ha fatto uno sforzo economico importante, ma ha anche presentato il progetto di voler comprare lo Stadio Maradona per poi riqualificare Fuorigrotta. E’ un progetto molto grande e importante che comporterebbe uno sforzo di tutta la città, tra l’altro il presidente si è commosso fino alle lacrime. ADL viene da due anni molto difficili, ha dovuto subire anche dei propri errori nell’anno post-scudetto. Non ha saputo gestire il momento difficile dopo la vittoria del tricolore, ma parliamo di un uomo di capitale e di esperienza che è riuscito a mettere le cose in ordine. Spalletti? Io ho spiegato che è un bravissimo allenatore, con grandi meriti. Quello che ha fatto sul campo è sotto gli occhi di tutti. Speriamo di vedere già nella partita contro il Cagliari, un Napoli molto forte e credibile. Conte è un bravissimo allenatore e se c’è qualcosa da cambiare lo farà, sono curioso di capire cosa succederà al centrocampo perché Lobotka credo possa essere utile in una mediana a tre e ci sono centrocampisti molto interessanti in rosa. Il migliore e il peggiore affare di ADL? Il migliore è stato certamente quello di prendere il Napoli”.