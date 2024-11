Quali sono le esperienze di Elon Musk in tema di taglio dei costi?

L'unica di cui abbiamo notizia è quella che ha seguito l'acquisto della piattaforma di social media Twitter. Dopo averla comprata, ha licenziato circa 3.700 dipendenti, metà della sua forza lavoro. I ricavi si sono ridotti a seguito di una riduzione sensibile del numero degli inserzionisti e centinaia di altri dipendenti si sono dimessi. Adesso che Twitter è diventata "X" la sua valutazione è letteralmente crollata rispetto al prezzo di acquisto e dopo l'impegno di Musk a favore di Trump, anche molti di coloro che inserivano i contenuti stanno progressivamente abbandonando il social, che sta diventando sempre di più una delle principali cloache della disinformazione.

Nonostante queste premesse, Trump oggi ha incaricato ufficialmente Musk (che opererà insieme all'ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy) di istituire un comitato per semplificare il governo degli Stati Uniti.

Il fondatore di Tesla, a un comizio di Trump al Madison Square Garden in ottobre, aveva dichiarato che il bilancio federale potrebbe essere ridotto di "almeno" 2 trilioni di dollari, circa un terzo della spesa federale del 2024.

In una dichiarazione rilasciata martedì, Trump ha dichiarato che il comitato avrebbe "fornito consulenza e indicazioni esterne al governo" per snellire il governo, tagliare le normative, ridurre la spesa e ristrutturare le agenzie federali.

Trump, tra le altre cose, ha detto di voler abolire il ministero dell'Educazione, dando ai singolo Stati un maggiore controllo sulla scuola, oltre a tagliare drasticamente il "deep state", ovvero i dipendenti federali di carriera che, a suo dire, starebbero perseguendo clandestinamente propri interessi.

Da aggiungere che la Costituzione degli Stati Uniti dà al Congresso il potere sul bilancio federale. Il Congresso, pertanto, può accettare o ignorare i consigli di panel esterni come quello che guideranno Musk e Ramaswamy. Nel tentativo di garantirne la trasparenza, Musk ha affermato che il comitato pubblicherà le sue "scelte" per consentire al pubblico di commentarle.

Nel febbraio 1982, l'ex presidente Ronald Reagan annunciò che avrebbe formato un gruppo di esperti del settore privato per dare indicazioni su come eliminare inefficienze e sprechi. Nel giugno dello stesso anno, su suo ordine esecutivo, venne formato un comitato che divenne noto come Grace Commission dal nome del suo presidente J. Peter Grace. Grace raccolse fondi per finanziare l'iniziativa tramite una fondazione. Circa 150 amministratori di aziende private parteciparono al comitato che supervisionò il lavoro della Commissione che pubblicò un rapporto nel gennaio 1984 con 2.500 raccomandazioni.

Crediti immagine: x.com/ElonFactsX/status/1856616522103275791/photo/1