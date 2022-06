E' iniziata da tempo, anche se il calendario dice che sta iniziando solo in questi giorni l'estate 2022 di DV Connection, l'agenzia di Damiano Vassalli. Chi segue i party firmati DV Connection tra il Garda e Bergamo si diverte con stile, sempre o quasi senza aspettare le ore piccole.



Ad esempio, è molto atteso il primo appuntamento pomeridiano firmato Barbariccia Beach (nella foto), al Castello degli Angeli (via Scalette, Carobbio, BG), previsto per domenica 26 giugno. Dalle 14:30 alle 19 si ozia e si balla a bordo piscina, chi vuole anche facendo il bagno... poi prende vita un aperitivo lungo, praticamente infinito. Dj set a cura di Robbie Dox, Luis, Igor Zanga, Davide Terzi.

E non è tutto: ogni mercoledì e quindi anche il 22 giugno 2022, DV Connection presenta Sunset On Hills, alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG): pic nic e dj set da godersi in vigna. Dopo il successo di qualche estate fa, dopo la pandemia, si torna a far tardi in mezzo alla natura con il sorriso sulle labbra. E' un appuntamento dedicato ad una fascia di pubblico di età molto diverse tra loro, una serata infrasettimanale perfetta per godersi un po' di relax in mezzo al verde e poi chiudere la settimana in bellezza gustandosi il ricordo dell'evento.

Si sta poi già parlando di Lifeworld, l'evento tutto da ballare nel verde di Rovetta (BG), al Life, quest'anno pieno anche di coreografie e scenografie e non solo grandi dj... ma è ancora presto perdare dettagli. Intanto però è giusto segnarsi la data: il festival prenderà vita il 29 luglio 2022.



Dv Connection su Instagram e sito

https://www.instagram.com/dvconnection/

https://www.dvconnection.it

+39 3494410654 [email protected]