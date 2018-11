Isoardi scarica Salvini... tutte le fortune agli altri!

Per gli amanti del trash, come testimoniato dalla foto che accompagna l'annuncio e pubblicata ad inizio articolo, con un post su Instagram la soubrette Elisa Isoardi annuncia di aver dato il benservito al suo Matteo, inteso come Salvini... proprio la stessa persona che occupa la carica di ministro dell'Interno.

Lo fa con i "versi" di Gio Evan, all'anagrafe Giovanni Giancaspro, "artista" che si autodefinisce poliedrico: scrittore, poeta, umorista, performer, cantautore, artista di strada...

"Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora." Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo."





Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo. https://t.co/BaPe3yuWtT — Elisa Isoardi (@ElisaIsoardi) November 5, 2018



Lei lo scarica, mentre a noi tocca tenercelo. Questo uno dei commenti social a corredo della "notizia". Dopo un'analisi tanto lucida ed esaustiva, è evidente che non è necessario aggiungere altro.