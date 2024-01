Per la gara della Miglior regia si conferma favorito Christopher Nolan per Oppenheimer dopo aver conquistato il maggior numero di candidature e riconoscimenti assegnati dalle Associazioni dei critici americani.

Ad inseguirlo ci sono: Yorgos Lanthimos per Povere Creature, Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon e Greta Gerwig per il film campione di incassi Barbie.

Per il quinto nome la gara è ancora aperta tra 3 registi: Jonathan Glazer per l’acclamato dramma sull’Olocausto, The Zone of Interest, scelto in rappresentanza del Regno Unito per la competizione internazionale; Justine Triet per Anatomy of a Fall e Alexander Payne (The Holdovers - Lezioni di vita).