In Qatar, primo GP della stagione 2022 di MotoGP, subito le prime sorprese con una griglia che nessuno si aspettava... o quasi.

Infatti, il primo e il secondo posto di Jorge Martin (Pramac) ed Enea Bastianini (team Gresini) confermano quanto di buono i due piloti avevano fatto nel finale della scorsa stagione.

1'53.011 il miglior tempo della Q2 messo a segno da Martin, mentre Bastianini è stato più lento di 147 millesimi.

Al loro fianco, anche se in ritardo di oltre due decimi, partirà Marc Marques (Honda).

Questa la griglia di partenza delle prime quattro file:

Come dimostrano i tempi, a parte i due piloti Yamaha, gli altri dieci sono racchiusi in meno di 5 decimi... il che ci fa capire sia quanto siano state serrate le qualifiche, sia che domani assisteremo (in teoria) ad un gran premio molto combattuto

Da segnalare, tra Ducati, Suzuki e Honda, l'ottimo quinto tempo Di Aleix Espargaro su Aprilia.

La prima gara di MotoGP della stagione 2022 prenderà il via alle 16:00.