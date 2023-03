Secondo il Il Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA .... è un'infrazione (“fallo di mano”) se un calciatore:

tocca deliberatamente il pallone con le proprie mani / braccia, per esempio muovendo mani o braccia verso il pallone;

tocca il pallone con le proprie mani / braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani / braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. Avendo le mani / braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato.

Per essere sicuri di evitare qualsiasi fraintendimento, nel regolamento l'AIA pubblica anche la seguente immagine:

Nonostante ciò, l'arbitro in campo Chiffi e l'arbitro al Var Mazzoleni, ieri sera in Inter-Juventus, incontro di chiusura della 27.esima giornata di Serie A, non hanno visto i due plateali falli di mano che in sequenza hanno commesso due giocatori della Juventus (prima Raio e poi Vlahovic) nell'azione che ha permesso ai bianconeri di siglare al 23' il gol partita con cui a San Siro hanno superato l'Inter per 1-0.

Nel post partita, Simone Inzaghi ha commentato così quanto accaduto:

"Abbiamo preso un gol irregolare che ha indirizzato la gara ed è un episodio gravissimo. Non era facile giocare contro la Juventus nel primo tempo perché avevano tanti uomini a difendere bassi. Nella ripresa la squadra ha tenuto bene il campo e ha creato occasioni. Potevamo pareggiare una partita che purtroppo è condizionata da episodi che hanno indirizzato la gara dalla parte della Juventus e che non ha rispecchiato il risultato per quello che si è visto in campo. ... Stasera, a differenza di altre partite, sbavature non ce ne sono state: il gol ha condizionato la gara. Abbiamo approcciato bene il match, sull'atteggiamento della squadra non ho nulla da dire".

Che cosa ha detto Allegri sull'episodio?

"Da quando alleno penso di non aver mai brontolato su un arbitro. Il Var è oggettivo, come per il gol con la Salernitana che ci hanno annullato. Poi ci sono degli episodi soggettivi per cui potremmo discutere. Chi dà la potenza di un pestone in area? Il replay non la può dare. E succede lo stesso sulla spinta o sul mezzo fallo di mano".

Per merito non del gioco espresso in campo ma per una decisione arbitrale scandalosa, la Juventus ha ottenuto in campionato la quarta vittoria di fila, portandosi così a 41 punti, a -7 dal quarto posto dopo i 15 punti di penalizzazione ricevuti per il caso plusvalenze, mentre l`Inter resta terza con 50 punti.

L'evidente fallo di mano di Rabiot (a cui è seguito quello di Vlahovic) è il secondo consecutivo che il Var non punisce su un'azione che ha permesso alla Juventus di segnare una rete.

Un caso? Se si vuole confermare i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, consentendo comunque ai bianconeri di qualificarsi per la Champions anche per la prossima stagione, è sufficiente dirlo in anticipo, in modo tale che gli spettatori evitino di pagare per andare allo stadio o per vedere in tv una partita che con il calcio non ha nulla a che fare, dato che viene giocata con regole create al momento per favorire una determinata squadra. Stesso discorso vale per gli scommettitori.