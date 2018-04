Carciofi spinosi sardi di Villasor: nuova linea dell'azienda agricola Schirru

Tre generazioni di coltivatori di carciofi spinosi, un prodotto unico per qualità, un’azienda agricola che guarda al futuro: questo è l’insieme di fattori che ha portato l’Azienda Agricola Schirru Tiziana a offrire una produzione di conserve di prim’ordine.

L’Azienda Agricola Schirru

Tre generazioni a coltivare carciofi, il rinomato carciofo spinoso di Villasor, con dedizione e attenzione per i particolari. Una produzione di alta qualità e bassa resa che porta a offrire un prodotto unico. La cura per il carciofo spinoso nasce da una passione che non scende a compromessi, cercando il giusto equilibrio senza forzature nella coltivazione di un prodotto stagionale, offerto solo quando la natura lo permette. Il carciofo spinoso, fresco, ha il suo naturale sbocco nei mercati ortofrutticoli locali, ma l’Azienda Agricola Schirru ha deciso di offrire ai loro prodotti una nuova vita.