Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League 2023/24 ha avuto luogo alle 13:00 di questo venerdì presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.



Le vincitrici dei gironi di Conference League sono state sorteggiate contro le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Il sorteggio doveva tener conto del fatto che non potevano incontrarsi tra loro club appartenenti alla stessa federazione. Infine, le vincitrici dei gironi di Europa League giocheranno il ritorno in casa.

Queste le squadre vincitrici dei gironi UEFA Europa Conference League (teste di serie):

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

FC Viktoria Plzeň (CZE)

Club Brugge (BEL)

Aston Villa FC (ENG)

ACF Fiorentina (ITA)

PAOK FC (GRE)

Fenerbahçe SK (TUR)

Queste le squadre vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta:

SK Sturm Graz (AUT)

Maccabi Haifa FC (ISR)

GNK Dinamo (CRO)

AFC Ajax (NED)

Molde FK (NOR)

Olympiacos FC (GRE)

R. Union Saint-Gilloise (BEL)

Servette FC (SUI)



Questi gli accoppiamenti degli ottavi:

Servette - Viktoria Plzeň

Ajax - Aston Villa

Molde - Brugge

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

Dinamo - PAOK

Sturm Graz - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiacos - Maccabi Tel-Aviv





Gli incontri d'andata si disputeranno il 7 marzo, quelli di ritorno il 14 marzo.