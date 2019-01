Entro il 2020, l'economia della Moldavia crescerà del 4% all'anno

L'economia della Repubblica di Moldavia crescerà del 4% all'anno entro il 2020. Le prospettive ottimistiche vengono dalla Banca Mondiale, che sostiene che in queste condizioni il tasso di povertà diminuirà in modo significativo e raggiungerà il 10% in due anni.

Secondo gli esperti delle istituzioni internazionali, i progressi sono in gran parte determinati dagli aumenti salariali nel settore pubblico e dall'aumento dei trasferimenti di denaro.

Proprio nella prima metà del 2018, l'economia della Moldavia ha registrato un aumento di circa il 5%.

"Questa crescita continuerà ad essere supportata dalla produzione che sta favorendo le esportazioni. L'aumentato della fiducia da parte di aziende e famiglie promuove anche la lenta, ma continua, normalizzazione del settore finanziario. Unitamente, tali fattori saranno i motori del futuro sviluppo economico", ha dichiarato Marcel Chistruga, economista della Banca Mondiale.

Attualmente, il tasso di povertà in Moldavia è del 14,4 per cento. Secondo la Banca Mondiale, nei prossimi due anni calerà in modo significativo.

Per il 2019, la Banca Mondiale stima per la Moldavia una crescita del PIL del 3,8%, che raggiungerà circa 209 miliardi di leu.