Coppa Italia: Napoli-Modena 4-3 (dcr)



Debutto col brivido per il Napoli di Conte. Dopo le amichevoli estive, gli azzurri hanno giocato i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena, club che milita in Serie B. Davanti ad un Maradona sold-out il Napoli ha rischiato: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari sono serviti i calci di rigore, con parata decisiva di Meret, per superare il turno.

Il Modena come da previsione si chiude con tutti gli effettivi, non lasciando varchi, e ad ogni giocata forzata del Napoli prova a riparitre. In un paio di occasioni s'è anche reso pericoloso con un tiro centrale su Meret e poi soprattutto con un incrocio dei pali a Meret battuto.

Ad inizio ripresa il Napoli aumenta il ritmo e la pressione in area del Modena. Per due volte gli azzurri vanno vicino al vantaggio con dei tiri da fuori area di Kvara e Lobotka, ci prova anche Mazzocchi in area ma il diagonale dell'esterno termina alto. Dopo l'ora di gioco Conte prova ad aumentare il forzing con i cambi: prima entra Simeone al posto di Raspadori e Kvara va vicino al gol. Poi entrano Olivera e Ngonge per Spinazzola e Mazzocchi per il 4-2-4. Negli ultimi minuti entra anche il secondo attaccante fisico con Cheddira che sostituisce Politano. Il Napoli crea ma non passa: due colpi di testa di Simeone e Olivera e un tiro respinto di Lobotka. Si va ai calci di rigore.

Sequenza dei rigori. Di Lorenzo: gol (1-0), Palumbo: gol (1-1), Cheddira: parato (1-1), Magnino: gol (1-2), Ngonge: gol (2-2), Battistella: parato (2-2), Simeone: gol (3-2), Bozzanai: gol (3-3), Kvaratskhelia: gol (4-3), Zaro: parato (4-3).



Simeone: "Portiamo avanti questa energia"

Queste le parole di Simeone nel post-partita: "Rigore potente? c'era la tutta la voglia del gruppo in questa partita. Siamo contenti, questa energia dobbiamo portarla avanti perché è quella giusta. Secondo me loro sono stati bravi a difendersi e a schermare l'attaccante, noi cercavamo sempre il passaggio ma diventava difficile, non era facile entrare. Nel secondo tempo ci siamo riusciti meglio, potevamo fare di più ma è il calcio. Siamo contenti di averla portata a casa".



Meret: "Ora pensiamo al campionato"

Queste le parole di Meret nel post-partita: "I rigori sono sempre una lotteria, non avevamo molti riferimenti. Questa volta è andata bene, ho contribuito a questa vittoria. Sono contento, era importante vincere e passare il turno. Ci portiamo a casa questa vittoria. Io ho sempre lavorato e cercato di fare del mio meglio, oggi abbiamo tenuto la partita in mano ma senza creare grandissime occasioni come volevamo. Dobbiamo portarci a casa questa vittoria e pensare al campionato".