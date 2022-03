Ai premi assegnati dal sindacato americano dei registi professionisti, la Directors Guild of America che elegge i migliori registi della stagione.

Jane Campion per Il potere del cane ha vinto il premio principale nella categoria Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film dopo aver dominato l’Awards Season conquistando numerosissimi Film Critics Association Awards e confermandosi quindi come la favorita agli Oscar per la Miglior Regia.