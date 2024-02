Il tablet SEBBE Android 13 da 11 pollici offre un'esperienza multimediale straordinaria con il suo display IPS HD da 2K e la fotocamera da 20MP per foto e video eccezionali. Con un design elegante e colori realistici, questo tablet è dotato di modalità di protezione degli occhi e modalità scura per garantire il massimo comfort visivo.

Caratteristiche Principali:

Display Avanzato: Il display IPS HD da 11 pollici con risoluzione 2000*1200 pixel offre colori realistici e dettagli nitidi, superando le prestazioni di un tablet 10 pollici.

Potente Processore: Alimentato dal sistema operativo Android 13 e un robusto processore Octa-Core fino a 2.0GHz, il tablet offre prestazioni rapide per gaming, streaming e navigazione.

Batteria ad Alta Capacità: Con una batteria da 10000mAh, il tablet assicura un'energia sufficiente per fino a 10 ore di riproduzione video o navigazione web. La modalità di risparmio energetico intelligente ottimizza la durata della batteria.

Ampia Memoria: Con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB), il tablet offre spazio sufficiente per archiviare file di grandi dimensioni, app, foto e video.

Connessione Avanzata: Supporta WiFi a 2.4+5GHz e Bluetooth 5.0 per una connettività stabile e veloce. Garantisce una connessione Internet di qualità superiore e una copertura più ampia.

Offerta Esclusiva: Approfitta del 10% di sconto sull'acquisto del SEBBE Android 13 Tablet 11 Pollici, disponibile su Amazon. Acquista ora utilizzando il nostro link di affiliazione: Link Acquisto.

Sperimenta l'innovazione e la potenza di SEBBE Android 13, il tablet che offre un mix di prestazioni avanzate e funzionalità all'avanguardia.