La A523 è una "evoluzione significativa" dell'Alpine dell'anno scorso, secondo quanto dichiarato dalla scuderia francese che ieri ha presentato la propria vettura per la stagione 2023 di Formula 1.

Modifiche alle sospensioni, modifiche all'ala anteriore e posteriore, modifiche ai condotti anteriori che si occupano di convogliare l'aria... queste alcune delle caratteristiche della nuova Alpine che quest'anno ha in programma, come minimo, di ripetere quanto fatto nella passata stagione, dove è arrivata quarta nel mondiale costruttori davanti alla McLaren.

Alla guida della macchina francese, Esteban Ocon, alla sua quarta stagione con il team di Enstone, e il nuovo arrivato Pierre Gasly, che ha chiuso così la sua esperienza con Red Bull e nel team satellite AlphaTauri.

Queste le parole di Laurent Rossi, amministratore delegato di Alpine, durante la presentazione: "Due anni fa, quando abbiamo iniziato la con Alpine, sapevamo di essere in salita verso la vetta ed è una maratona, non uno sprint. Ci vorrà del tempo per arrivarci.

"Ci siamo concessi cinque anni, che è il piano delle 100 gare. Siamo stati quinti nel 2021, quarti nel 2022, ma con una certa distanza dai primi. Vogliamo finire di nuovo quarti ma vicino a chi ci precede. Questo è l'obiettivo per tutti e so che possono farcela. Più arrivi, meno ritiri e forse anche più podi".

Presente all'evento anche Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, che da questa stagione è diventato ambasciatore del marchio Alpine.