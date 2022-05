Il Milan, prima o poi, qualcuno se lo comprerà... questa, al momento, sembra la notizia certa. Sul chi, invece, ci sono ancora molti dubbi.

In precedenza, l'acquirente più accreditato era Investcorp, fondo con sede in Bahrein. Ma secondo Reuters, nelle scorse ore Investcorp avrebbe raffreddato il proprio interesse, lasciando decadere l'esclusiva che impegnava la società rossonera a non cedere a terzi.

Non è chiaro quale sia la regione principale che ha messo in pausa una trattativa che in molti avevano già dato per chiusa, ma il fondo statunitense Elliot sembra comunque in grado di vedersi ripagare l'investimento effettuato alcuni anni fa.

Infatti, se gli arabi si sono fatti da parte, adesso sono spuntati gli americani nelle vesti del fondo RedBird che già ha interessi nel mondo sello sport cisto che possiede una quota della società che tra l'altro possiede il Liverpool.

Per Elliot, in questo caso, il ritorno economico della vendita potrebbe essere addirittura più "sostanzioso", secondo quanto svelato da Il Sole 24 Ore, che parla di un affare da 1,3 miliardi di euro che potrebbe arrivare a toccare addirittura gli 1,8 miliardi nel caso scattasse una serie di meccanismi.