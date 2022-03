Tre milioni di italiani in più l'anno rischiano di rimanere senza medico di famiglia già dal 2022. E altrettanti per il 2023. Questo è quanto dichiarato all'Adnkronos Salute da Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg).

"C'è infatti il rischio, visto il disagio della categoria, aggravato dalla stanchezza per la pressione legata alla pandemia - ha dichiarato Scotti - che 9mila camici bianchi del territorio vadano in pensione in anticipo, tra il 2022 e il 2023 a fronte di 3.000 - si spera - giovani in formazione, anticipando il buco generazionale, prima atteso per il 2025, di 1.500-2000 professionisti in meno ogni anno...E senza molte speranze di turn over, considerando l'inadeguata programmazione e formazione dei nuovi professionisti e una scarsa attrattività della medicina generale per i giovani. I conti sono presto fatti: considerato che ogni medico ha una media di 1.500 pazienti, 2.000 professionisti in meno significa 3 milioni di italiani in più ogni anno senza un dottore di riferimento".



fonte di riferimento: Adnkronos Salute