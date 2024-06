"Sono 38 i suicidi accertati dall'inizio dell'anno e altri 52 sono i morti per malattia o causa non ancora accertata. Morti in custodia dello Stato, nel silenzio generale. Sto portando avanti uno sciopero della fame da 25 giorni - ricorda - e lo proseguirò fino alle elezioni perché la classe politica, ma soprattutto le istituzioni, sono incredibilmente distratte rispetto al tema delle carceri: sono sordi a tutti gli allarmi che da piu' parti arrivano, non solo dal mondo dell'associazionismo, ma anche dalle Camere penali locali, così come da parte del Presidente della Repubblica. Quando, nel 2015 e 2016, ho lavorato agli Stati generali dell'esecuzione penale, dopo un enorme lavoro che coinvolgeva diversi tavoli di che hanno approfondito tutti gli aspetti dell'esecuzione dell'azione penale, è stato prodotto un progetto di legge esaustivo, per la cui realizzazione mancavano solo i decreti attuativi, caduti nel vuoto, perché anche all'epoca si era alla vigilia delle elezioni. Chi governa non si preoccupa di operare al di fuori del dettato costituzionale e dei giudizi delle Corti internazionali, possono continuare ad agire nell'illegalità. Basta frequentare un carcere italiano per rendersene conto: alcune norme dell'ordinamento penitenziario nei luoghi detenzione diventano carta straccia. Chi sconta la pena in carcere, infatti, ha una recidiva altissima, intorno al 70%: questo avviene all'interno di un sistema fallimentare che costa ai cittadini miliardi di euro ogni anno".

Questo è quanto ha dichiarato Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino e candidata alle prossime elezioni europee con la lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Isole, Sardegna e Sicilia, a commento dei dati resi noti dalla Giunta dell'Unione delle Camere penali.