Ci sono anche Stefania Bruno, Giandomenico Anellino e Mario Incudine tra i protagonisti del progetto culturale dal tema “Accendiamo una luce…”, finanziato dal Comune di Palermo Area delle Culture, dedicato alle festività natalizie.

La Natività il filo conduttore che lega i tre progetti presentati da Georgia Lo Faro Eventi, QuintoSol e Asc Production.

Domenica 27 dicembre alle ore 18:00 andrà in scena “Di Luce e D’Incanto”, la natività di sabbia animata dai disegni di Stefania Bruno, sand artist di fama internazionale, nota alle grandi platee anche per le sue partecipazioni a trasmissioni televisive tra le quali Telethon su Rai 1.

Stefania con la sua sabbia porterà la natività direttamente nelle case della gente rielaborando i temi spirituali delle feste attraverso la propria sensibilità contemporanea. Dall’annunciazione all’arrivo dei Re Magi, dal significato più laico dello scambio dei regali ai legami familiari e perfino a Babbo Natale, la sabbia racconterà la storia del Natale. Muovendo le mani su un tavolo retroilluminato Stefania Bruno creerà immagini, mondi e personaggi che saranno narrati da Vincenzo Bruno.

L’appuntamento, della Georgia Lo Faro Eventi, sarà visibile in streaming all’interno dei canali ufficiali di GDS. Il singolo evento sarà montato in una puntata televisiva che sarà trasmessa sul canale 15 del digitale terrestre.

Il 29 dicembre sarà la volta del chitarrista Giandomenico Anellino soprannominato dalla critica “l’uomo orchestra”, “l’acrobata delle sei corde”, “il disegnatore di musica”. Collaboratore dei più grandi artisti italiani ed internazionali, Anellino si esibirà con il concerto “Christmas Days” che si ispira ai classici brani “White Christmas”, “Santa Claus is Coming to Town”, “Holy Night”. Ai brani della tradizione natalizia si affiancheranno quelli classici come “l’Ave Maria di Gounod e “Aria sulla quarta corda” di J. S. Bach. Non mancherà un omaggio anche ai grandi autori del 900 come John Lennon (“War is over”) e Leonard Cohen (“Halleuja”). Il concerto di Natale eseguito da Giandomenico Anellino nel suo personalissimo stile chitarristico è proposto dalla QuintoSol; sarà un originale ed appassionato omaggio agli autori che hanno regalato al mondo l’emozione di melodie dedicate al Natale.

Il 3 gennaio sarà Mario Incudine, accompagnato dal maestro Antonio Vasta, ad esibirsi in streaming dalla chiesa del Santissimo Salvatore alle ore 18:00. “E scinniu la notti” è il viaggio che racconterà Incudine, il viaggio di Maria e Giuseppe verso la grotta dove nacque Gesù Bambino. È la voce di tutti i pastori, dei testimoni oculari di quella notte gloriosa che “cuntano” in lingua siciliana il mistero, lo stupore. I cuori si inteneriscono davanti al Bambinello in fasce e ogni popolo sembra fondersi in un’unica grande preghiera accordandosi sulle parole: “E su si pasturi nun dormiri cchiù, lu vidi ch’è natu u bamminu Gesù”.

Una musica senza tempo dove i mandolini si fondono con i bouzuki greci, le tammorre dialogano con il suono inconfondibile della zampogna e le voci vengono accompagnate dalle corde della chitarra battente.

L’appuntamento, dell’ASC Production, sarà visibile in streaming all’interno dei canali ufficiali di GDS. Il singolo evento sarà montato in una puntata televisiva che sarà trasmessa sul canale 15 del digitale terrestre.

